Мужчина до смерти избил односельчанина ради денег

Мужчина до смерти избил односельчанина ради денег

44-летний житель Фалештского района получил 11,5 лет тюрьмы за убийство из корыстных побуждений.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый, находясь в доме односельчанина, умышленно нанёс жертве несколько ударов деревянным предметом по голове, намереваясь украсть у него деньги. Тяжкие телесные повреждения повлекли смерть потерпевшего.

Подсудимый признал свою вину, решение было вынесено в упрощённом порядке.

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