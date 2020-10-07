Мужчина из Молдовы погиб в Италии. Его машина врезалась в парапет (ФОТО)

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Смертельная авария случилась 2 октября в итальянском регионе Венето. Молдаванин с пассажиркой ехал по шоссе в направлении Венеции. В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением, вылетел с трассы и врезался в парапет.

На место происшествия прибыли “скорая”, пожарные и полиция. Спасателям пришлось вызволять мужчину, застрявшего в покорёженной машине, пишет timpul.md.

К несчастью, врачам не удалось спасти жизнь водителя. Пассажирка была доставлена ​​в больницу с тяжёлыми травмами.

Итальянская полиция проводит расследование трагического случая.

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