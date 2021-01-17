Мужчина и женщина отравились угарным газом: в доме не было вентиляции

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В Днестровскую городскую больницу госпитализировали 29-летнюю женщину и 33-летнего мужчину. Врачи диагностировали у них острое отравление угарным газом.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, мужчина на ночь решил увеличить подачу газа в котле. Утром жильцы дома ощутили недомогание, головную боль и тошноту. “Скорую” вызвали родственники пострадавших, которые обратили внимание на их состояние и почувствовали в доме кисловатый запах.

В ходе проверки пожарные выяснили, что проблема заключалась в неправильном использовании отопительных приборов: в доме отсутствовала система вентиляции. Мужчину привлекли к ответственности за использование неисправной отопительной системы.

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