Мужчина и женщина отправятся за решётку за поножовщину

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Суд вынес обвинительный приговор 44-летнему мужчине и его 48-летней приятельнице. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошёл почти год назад: 1 января в гости к обвиняемым зашёл их давний знакомый, освободившийся из мест лишения свободы. В течение нескольких дней они вместе отмечали Новый год. В пьяной компании возник конфликт, в ходе которого обвиняемые нанесли гостю множество ножевых ранений. Истекающего кровью потерпевшего отправили домой, откуда его госпитализировали. Врачам удалось спасти пострадавшего, пишет novostipmr.com.

У обоих фигурантов уголовного дела за плечами по судимости. Суд приговорил тираспольчанина к 7 годам лишения свободы, а его сообщницу – к 8 годам в исправительной колонии общего режима.

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