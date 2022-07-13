Мужчина и подросток ограбили прохожего на автовокзале (ВИДЕО)

Мужчина и подросток ограбили прохожего на автовокзале (ВИДЕО)

Сотрудники полиции задержали 52-летнего мужчину и 15-летнего подростка, подозреваемых в уличной краже.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 10 июля на Южном автовокзале. По словам потерпевшего, злоумышленники, применив физическую силу, украли у него два мобильных телефона и деньги. Сумма ущерба составила 2500 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. На допросе они признали свою вину. Мужчина был задержан на 72 часа, а несовершеннолетний находится под следствием на свободе.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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