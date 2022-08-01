Мужчина до смерти избил родную мать и получил 14 лет тюрьмы

37-летнего жителя Кишинёва приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет.
Мужчине предъявили обвинения по трём эпизодам, в том числе по факту бытового насилия, повлекшего за собой смерть. Согласно обвинительному акту, подсудимый явился в дом своей матери и сильно её избил. В результате женщина три месяца находилась в больнице в крайне тяжёлом состоянии, где и скончалась.
До вступления приговора в законную силу подсудимый находится под арестом.
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