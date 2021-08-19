Мужчина до смерти избил отца и получил 9 лет тюрьмы

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Дубоссарский суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю села Койково. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый избил до смерти своего отца – инвалида первой группы. Мужчины проживали вдвоём в частном доме. Пенсионер передвигался в инвалидной коляске. В тот вечер сын в пьяном состоянии, разозлившись на отца по малозначительному поводу, нанёс ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего отправился в гости к знакомому. Когда вернулся, пишет novostipmr.com, отец был уже мёртв.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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