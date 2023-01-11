Музеи и винодельни страны приглашают к участию в интерактивной программе USAID

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Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу, в которой могут участвовать молдавские музеи и винодельни. Программа предусматривает создание интерактивных пространств, которые изменят опыт потребления культурных продуктов из Молдовы. Крайний срок регистрации – 25 января.

У вас есть идея, которая может превратить посещение музея или винодельни в Молдове в уникальный художественный опыт? Дайте волю своему творчеству и участвуйте в программе «Музеи будущего», и летом 2023 года вы сможете увидеть, как ваше творение оживает!, — призвали в USAID.

Программа «Музеи будущего» связывает специалистов творческой индустрии с музеями и винодельнями Молдовы. Цифровые художники создадут интерактивные пространства для участвующих музеев и виноделен, которые изменят опыт потребления культурных продуктов из Молдовы. Цель программы — предоставить пространство для художественного самовыражения и монетизации культурного опыта, пишет moldpres.md.

Инициатива «Музеи будущего» является частью Национальной программы «Креативная Молдова», являющейся результатом сотрудничества между проектом «Технологии будущего», финансируемым USAID и Швецией, министерством культуры и Ассоциацией креативных компаний COR.

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