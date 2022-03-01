Мунсоветники ПСРМ взяли на контроль капремонт столичного детсада №112

Мунсоветники ПСРМ взяли на контроль капремонт столичного детсада №112
Муниципальные советники ПСРМ взяли на контроль реализацию проекта по капитальному ремонту детского сада №112. Мунсоветник Ирина Забабурина отметила, что важно завершить работы в срок.

Работы по ремонту реализуются в рамках программы энергоэффективности:
  • Оба корпуса учреждения утеплены;
  • Завершаются работы по капитальному ремонту фасада зданий;
  • Уже заменены окна и двери;
  • Отремонтированы пожарные лестницы;
  • Обновлена система отопления;
  • Установлены солнечные батареи и энергосберегающие лампы.
  • Начаты работы по установке нового забора;
  • Модернизированы ливнёвки на улице К. Брынкуш. В планах сделать ливнёвки и на территории садика (проект уже готов);
  • Планируются перенос мусорной площадки и закупка новых контейнеров;
  • Также планируется начать замену и ремонт игровых павильонов на улице. Пока речь идёт о первых трёх площадках.

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