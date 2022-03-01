Мунсоветники ПСРМ взяли на контроль капремонт столичного детсада №112

Муниципальные советники ПСРМ взяли на контроль реализацию проекта по капитальному ремонту детского сада №112. Мунсоветник Ирина Забабурина отметила, что важно завершить работы в срок.
Работы по ремонту реализуются в рамках программы энергоэффективности:
- Оба корпуса учреждения утеплены;
- Завершаются работы по капитальному ремонту фасада зданий;
- Уже заменены окна и двери;
- Отремонтированы пожарные лестницы;
- Обновлена система отопления;
- Установлены солнечные батареи и энергосберегающие лампы.
- Начаты работы по установке нового забора;
- Модернизированы ливнёвки на улице К. Брынкуш. В планах сделать ливнёвки и на территории садика (проект уже готов);
- Планируются перенос мусорной площадки и закупка новых контейнеров;
- Также планируется начать замену и ремонт игровых павильонов на улице. Пока речь идёт о первых трёх площадках.
Facebook Комментарии