Мунсоветники ПСРМ оказывают помощь беженцам из Украины

Мунсоветники ПСРМ оказывают помощь беженцам из Украины

Муниципальные советники Партии социалистов ежедневно посещают распределительный центр на MOLDEXPO, где размещают прибывающих из Украины беженцев. 

Социалисты оказывают гражданам необходимую помощь, в том числе передают продукты питания, средства гигиены, одежду, оказывают медицинскую и психологическую помощь, предоставляют транспортные услуги.

– Мы рядом и будем рядом с теми, кто сегодня больше всего нуждается в нашей помощи. В то же время благодарим всех волонтёров и тех, кто не остался в стороне, – подчеркнули во фракции ПСРМ в МСК.

Согласно последним данным, в распределительном центре на MOLDEXPO размещены 660 беженцев, в том числе 433 ребёнка.

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