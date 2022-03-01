Мунсоветники ПСРМ оказывают помощь беженцам из Украины

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Муниципальные советники Партии социалистов ежедневно посещают распределительный центр на MOLDEXPO, где размещают прибывающих из Украины беженцев.

Социалисты оказывают гражданам необходимую помощь, в том числе передают продукты питания, средства гигиены, одежду, оказывают медицинскую и психологическую помощь, предоставляют транспортные услуги.

– Мы рядом и будем рядом с теми, кто сегодня больше всего нуждается в нашей помощи. В то же время благодарим всех волонтёров и тех, кто не остался в стороне, – подчеркнули во фракции ПСРМ в МСК.

Согласно последним данным, в распределительном центре на MOLDEXPO размещены 660 беженцев, в том числе 433 ребёнка.

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