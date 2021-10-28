Мунсоветники ПДС и ППДП проголосовали против назначения Фадея Нагачевского вице-примаром

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Кандидат на пост вице-примара столицы Фадей Нагачевский не был поддержан членами Муниципального совета от ПДС и ППДП. Ион Чебан отметил, что мунсоветники выступили против кандидатуры Нагачевского по политическим мотивам.

– Я уверен, что господин Нагачевский справится со всеми вызовами, потому что работать в примарии – это, прежде всего, защищать права жителей Кишинёва. Я выдвинул его кандидатуру за профессиональные и управленческие навыки в юридической сфере, которые он продемонстрировал на своих предыдущих должностях. Я уверен, что он составит хорошую команду с юристами примарии, с которыми нам недавно удалось вернуть муниципалитету земли, здания и помещения, которые были ранее отчуждены, – сказал Чебан.

Генпримар подчеркнул, что хочет, чтобы команда примарии работала профессионально на благо города, и опыт Фадея Нагачевского будет полезен.

– Работа в примарии Кишинёва – это не политические заявления, споры и разногласия, это люди и процветающее будущее этого города. Фадей Нагачевский также взял на себя эту ответственность, – заключил Ион Чебан.

Согласно Регламенту, кандидатура на пост вице-примара Фадея Нагачевского будет предложена ещё раз.

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