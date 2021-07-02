Мунсовет проголосовал за отставку Виктора Киронды с поста вице-примара (ВИДЕО)

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Вице-примар Виктор Киронда уволен с должности 28 голосами мунсоветников на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, Киронда не выполнил свои обязанности.

Полтора года назад я пришёл вместе с профессиональной командой возглавить примарию Кишинёва. Было много дебатов, и независимо от политических предпочтений, нам удалось осуществить много проектов и привлечь инвестиции. Сегодня каждый может с гордостью сказать гражданам, что это не только разговоры, но проделанная работа благодаря каждому из нас. Каждого можно назвать по имени, мы из различных фракций, но мы все участвовали независимо от политики. Полтора года назад я попросил вынести вотум доверия моей команде, вице-примарам. Я с самого начала доверял каждому, но некоторые подорвали моё доверие. Я ждал результатов работы, обозначал сроки, но итоги не оправдали ожиданий граждан. Поэтому сегодня я также выступаю перед горожанами, чтобы заявить о неудачах одного из членов команды, который предпочёл пойти другим путём. И я не буду его критиковать, просто люди хотят видеть результаты, а не слышать слова и заявления, – подытожил Чебан.

Генпримар также добавил, что каждый, кто не справляется со своими обязанностями и не выполняет поставленные задачи, должен покинуть свой пост.

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