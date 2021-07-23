Мунсовет Кишинёва одобрил 3 соглашения о сотрудничестве и побратимстве с Румынией

Мунсовет Кишинёва одобрил 3 соглашения о сотрудничестве и побратимстве с Румынией

Накануне на заседании Муниципального совета Кишинёва были одобрены 3 соглашения о сотрудничестве и побратимстве между муниципием Кишинёв и местными властями Румынии.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, это Соглашение о сотрудничестве с уездом Сучава, Соглашение о сотрудничестве с уездом Бузэу и Соглашение о побратимстве между сектором Рышкановка и сектором 5 муниципия Бухарест.

Документы направлены на развитие сотрудничества и дружеских отношений, основанных на уважении, взаимной поддержке в решении проблем, представляющих общий интерес, доверии и солидарности. В рамках соглашений будут осуществляться обмен опытом и реализация совместных проектов, – уточнил Чебан.

Румынская сторона уже одобрила соответствующие соглашения, поэтому мунсовет единогласно проголосовал за указанные документы.

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