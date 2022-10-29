Муниципальный санитарный оператор заключит контракты на услуги по сортировке бытового мусора

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Муниципальный санитарный оператор заключит контракты на ежедневные услуги по сортировке бытового мусора в городе. Будет оптимизирована система комплексного управления отходами. Решение об этом было одобрено Кишиневским муниципальным советом.

Этим решением КМС дал согласие на то, чтобы муниципальное предприятие “Autosalubritate” заключило контракты на услуги сортировки мусора, сроком на пять лет. Профильный оператор разработает спецификацию и проведет публичный аукцион по закупке услуг по сортировке твердых бытовых отходов, передает ipn.md.

Проект позволит выполнить положения Закона об отходах, которые обязывают муниципального санитарного оператора сортировать и перерабатывать отходы с городских свалок, при этом целевой показатель составит 30%. Это также уменьшит объем отходов, хранящихся на полигоне в Цынцаренах, а также поможет в развитии культуры сортировки отходов у источника. Отслеживается и возможность показать результаты сортировки отходов, а также развитие круговой экономики.

КМС утвердил и решение, предусматривающее строительство системы активной дегазации на временном полигоне отходов на ул. Узинеор в секторе Чеканы, закрытого с 2017 года. Проект позволит производить электроэнергию для работы установок полигона – зданий, очистных сооружений и перевалочных станций, а дополнительное количество энергии, при необходимости, может быть передано в национальную сеть электроснабжения.

По данным столичной примарии, строительство системы активной дегазации необходимо, потому что, если свалка не будет обезврежена и будет закрыта, это может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Проведенные технико-экономические обоснования показывают, что 12 лет будет достаточно для активной дегазации свалки в секторе Чеканы, чтобы разгрузить полигон от вредных загрязнителей в атмосферу. Работы по строительству системы активной дегазации и выработки электроэнергии должны быть выполнены экономическим агентом, который будет назначен на тендерной основе.

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