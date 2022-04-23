Муниципальный молодёжный центр предоставляет ряд дружественных услуг в столице бесплатно

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Мобильная команда Кишинёвского муниципального молодёжного центра информирует молодых людей об услугах, которые они предоставляют.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет могут бесплатно воспользоваться комплексом дружественных услуг.

Это волонтёрская программа, клубы по интересам: спорт, интеллектуальные игры, дебаты, кулинария, финансовое образование, юридическое образование, английский язык, психологическое консультирование, активный отдых: настольный теннис, настольный футбол, настольный хоккей, развитие коммуникативных навыков в рамках Media HUB для молодёжи, – уточнил генпримар.

Для молодёжи из Украины Кишинёвский муниципальный молодёжный центр запустил ряд акций. Форма для записи на услуги центра: https://forms.gle/foaKYhBHNRLwgNVm7)

Кроме того, предоставляется бесплатный транспорт молодым беженцам, которые хотят добраться до Кишинёвского молодёжного центра.

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