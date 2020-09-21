Муниципальные власти призывают родителей и учащихся строго соблюдать правила санитарии

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Муниципальные власти призывают родителей, чьи дети посещают школы и детские сады, соблюдать необходимые меры для предотвращения распространения вируса COVID-19.

Вице-примар Анжела Кутасевич сообщила сегодня на оперативном заседании муниципальных служб, что открытие и возобновление деятельности учебных заведений в нынешних условиях пандемии COVID-19 осуществляются с учетом рисков, передаёт moldpres.md. Чтобы получить максимальный эффект от образования, а также пользу для развития и здоровья учащихся, для безопасности учителей, обслуживающего персонала и других окружающих власти просят соблюдать следующие рекомендации:

обследовать учащегося (ребенка), измерять температуру утром перед приходом в ​​детский сад/школу;

оставлять ребенка дома в случае повышения температуры выше 37°C или появления подозрительных признаков (боль в горле, выделения из носа, головная боль, кашель и т.д.);

обращаться к семейному врачу и информировать учителя;

исключить контакт ребенка с больными COVID-19, а в случае контакта с пациентом поместить ребенка на самоизоляцию и уведомить об этом семейного врача и учителя/воспитателя;

соблюдать профилактические меры, рекомендованные властями на период пандемии COVID-19 и ЧП в сфере здравоохранении, при отправке и возвращении ученика (ребенка) в/из школы/гимназии/лицея;

сотрудничать с администрацией школы/детского сада и сообщать о случаях COVID-19, зарегистрированных в семье;

контролировать соблюдение детьми дома и в общественных местах правил при кашле и чихании, соблюдение гигиены рук и физического расстояния;

соблюдать графика прихода и возвращения ученика/ребенка в/из школы/детского сада.

Каждое учебное заведение в Кишинёве работает согласно плану, утвержденному на основе семи сценариев, представленных Министерством образования, культуры и исследований.

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