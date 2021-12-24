Муниципальные службы прилагают все усилия для обеспечения безопасности на дорогах столицы в зимних условиях

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Минувшей ночью сотрудники МП “Exdrupo” использовали на дорогах 53 тонны соли и 27 тонн песка. В работах были задействованы 14 спецмашин. Об этом сообщает пресс-служба примарии муниципия Кишинёв.



В течение сегодняшнего дня 16 спецмашин будут обеспечивать безопасность на дорогах в столице и при необходимости применять противоскользящий материал. Будут проводиться работы как по предотвращению образования льда, так и по устранению последствий выпавших осадков.

Граждан призывают быть предельно внимательными, так как на дорогах скользко. А водителей просят не парковать машины вдоль дорог и на тротуарах, чтобы работники имели возможность качественно очистить территорию от снега.

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