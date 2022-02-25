Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила список объектов для создания центров размещения беженцев

Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила список объектов для создания центров размещения беженцев

Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям на сегодняшнем заседании утвердила перечень объектов для размещения, находящихся в ведении муниципия Кишинёв, для создания центров временного размещения беженцев.

Как написал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети, центры временного размещения предоставляются территориальным органам социальной помощи для передачи Национальному агентству социальной помощи для согласования создания центров временного размещения и разработки регламента их деятельности.

– Для обеспечения перевозки беженцев из пунктов приёма, расположенных в приграничных районах, в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом пограничной полиции и Управлением по вопросам миграции и убежища предусмотрено использование муниципального общественного транспорта, – написал Чебан.

Главное управление медицинской и социальной помощи совместно с директорами муниципальных медучреждений и частными медицинскими учреждениями будут оказывать необходимую медицинскую помощь беженцам. Кроме того, предприятия, предоставляющие услуги на территории муниципия Кишинев, будут обеспечивать постоянное предоставление коммунальных услуг и критически важной инфраструктуры.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич будет обеспечивать контроль за исполнением положений настоящего постановления.

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