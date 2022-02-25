Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила список объектов для создания центров размещения беженцев

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Муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям на сегодняшнем заседании утвердила перечень объектов для размещения, находящихся в ведении муниципия Кишинёв, для создания центров временного размещения беженцев.

Как написал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети, центры временного размещения предоставляются территориальным органам социальной помощи для передачи Национальному агентству социальной помощи для согласования создания центров временного размещения и разработки регламента их деятельности.

– Для обеспечения перевозки беженцев из пунктов приёма, расположенных в приграничных районах, в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом пограничной полиции и Управлением по вопросам миграции и убежища предусмотрено использование муниципального общественного транспорта, – написал Чебан.

Главное управление медицинской и социальной помощи совместно с директорами муниципальных медучреждений и частными медицинскими учреждениями будут оказывать необходимую медицинскую помощь беженцам. Кроме того, предприятия, предоставляющие услуги на территории муниципия Кишинев, будут обеспечивать постоянное предоставление коммунальных услуг и критически важной инфраструктуры.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич будет обеспечивать контроль за исполнением положений настоящего постановления.

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