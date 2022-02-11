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Муниципальная фракция ПСРМ запустила проект по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов в Кишинёве. Об этом сообщил муниципальный советник Виталие Мукан.

– Все профильные управления примарии получат официальные обращения с чёткими задачами. Это не только увеличение количества контейнеров для раздельного сбора, но и изменение системы работы, а также обучение жителей. Мы уверены, что при поддержке общественности мы оперативно получим желаемые результаты, – сказал советник.

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