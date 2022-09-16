Муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу приглашает всех желающих записаться в ряды читателей

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Муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу запустила акцию «Будь умнее! Получите смарт-карту!». Кампания вписывается в серию мероприятий, посвященных 145-летию библиотеки, и продлится до 30 сентября.

Как сообщила заместитель директора учреждения Елена Бутучел, библиотека предлагает горожанам зарегистрироваться в качестве читателей. Все желающие могут зарегистрироваться в одном из 27 филиалов городской библиотеки. Учреждение приглашает учеников и студентов. Карта доступа в библиотеку предоставляется бесплатно на основании удостоверения личности. Она станет определенной ценностью в процессе пользования библиотечными услугами, увеличения выдачи книг, привлечения кишиневцев в библиотеку, передает moldpres.md.

Муниципальная библиотека им. Б. П. Хашдеу предлагает множество образовательных, развлекательных, ИТ-услуг, которые доступны на основе карты доступа в библиотеку. Так, кампания по регистрации делает деятельность филиалов библиотеки более заметной, способствуя хорошему информированию всех кишиневцев. Особым вкладом кампании станет укрепление партнерских отношений с партнерами в сфере образования, школами, лицеями, культурой и молодежными центрами, подписание соглашений о сотрудничестве, создание новых мероприятий на благо пользователей.

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