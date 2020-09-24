Муниципалитету возвращены ещё два участка земли

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Советники проголосовали сегодня за возврат муниципалитету двух земельных участков на Чеканах общей площадью 6 га.

Об этом сообщил генпримар Ион Чебан. Он рассказал, что в 2013 году суд сектора Центр обязал примарию передать эти участки в аренду некоему ООО на 5 лет.

Долгие годы примария Кишинёва была “заражена” коррупцией, но сейчас она постепенно заявляет о своих правах на принадлежащее ей имущество. Ранее мы вернули право собственности на школу, детские сады, более 2 га земли у Цирка. Сегодня мы вернули два земельных участка на Чеканах общей площадью 6 га. Да, это маленькая победа, но она очень важна для столицы. То, что принадлежит примарии, должно числиться за ней, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, на этой неделе Ион Чебан встретился с руководством Агентства государственной собственности. Стороны договорились подписать Соглашение о сотрудничестве для решения ряда проблем и разблокирования ситуаций, существующих много лет. В частности, речь идёт об отделении зданий и собственности примарии Кишинёва от государственного имущества.

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