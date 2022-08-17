Муниципалитет закупит три тысячи евроконтейнеров для мусора

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Муниципальное предприятие „Regia Autosalubritate” закупит три тысячи евроконтейнеров для мусора. Они будут приобретены у чешской компании, которая выиграла организованный с этой целью тендер. Новые контейнеры заменят старые, а некоторые будут размещены там, где их не было.

Согласно пресс-релизу примарии, победившая в тендере чешская компания обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере сбора, сортировки и транспортировки отходов.

Кроме того, муниципальное предприятие „Regia Autosalubritate” подписало контракт на закупку шести мусоровозов боковой загрузки с компанией из Сербии, которая признана победителем тендера. Этот тип грузовиков требуется муниципальному оператору по поддержанию чистоты для замены старых машин.

Обе международные закупки были осуществлены в рамках проекта „Твёрдые отходы Кишинёва”, финансируемого из средств городского бюджета, ЕБРР, ЕИБ и E5P, сообщает ipn.md.

До конца текущего месяца предстоит подписать ещё один договор на закупку восьми спецгрузовиков для перевозки отходов.

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