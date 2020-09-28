Муниципалитет закупит 5 прицепов для перевозки листьев

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В этом году столичные власти закупят ещё пять трейлеров для перевозки листьев. Сейчас профильные службы располагают 35 такими единицами.

Как заявил для ipn.md начальник Отдела благоустройства и санитарии Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Эфрос, прицепы предназначены для 40 тракторов, задействованных в процессе вывоза листьев.

Сразу же после уборки листья будут вывезены в специально отведённое для этого место вблизи села Прункул. Если так случится, что они останутся на следующий день, то лица, бросившие на груды листьев мусор, будут наказаны. Штраф, согласно Кодексу о правонарушениях, составляет до 1 800 леев для физических лиц, – уточнил чиновник.

Сбор листьев обычно начинается после первых заморозков. Если Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства не справляется с вывозом большого объёма листьев, к этой работе присоединяется Управление зелёного хозяйства.

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