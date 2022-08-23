Муниципалитет выделил 8,4 млн леев на строительство трёхэтажного здания для лицея в Дурлештах

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Примария Кишинёва продолжает инвестировать в школьную инфраструктуру, в том числе в пригородных учебных заведениях. Так, Ион Чебан рассказал, что муниципалитет выделил 8,4 млн леев на строительство трехэтажного здания для Теоретического лицея «Гиперион» в Дурлештах.

Общая стоимость проекта составляет 11 млн леев, остальную часть суммы вкладывает местная администрация.

– Новый блок будет предназначен исключительно для начальных классов. В здании будут спортивный зал, шесть учебных классов, две лаборатории, раздевалки и санузлы на каждом этаже. Связь с главным зданием лицея будет осуществляться через коридор, – добавил градоначальник.

Проект также предполагает обустройство двора между существующим корпусом и новым, который будет предназначен для учеников I-IV классов. Во дворе будет уложена тротуарная плитка и будут установлены скамейки. Также на асфальте будут созданы участки со спортивным рисунком.

На данный момент в Теоретическом лицее «Гиперион» 50 классов, из них 21 – начальный. Всего в школе обучается 1587 детей. Строительство нового корпуса позволит проводить занятия в одну смену.

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