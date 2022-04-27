Муниципалитет предоставил продуктовые наборы инвалидам и семьям погибших в результате Чернобыльской катастрофы

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Вчера исполнилось 36 лет со дня трагической аварии на Чернобыльской АЭС. По этому случаю генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил ветеранам Чернобыльской катастрофы слова поддержки и пожелал здоровья.

– Я знаю об этой серьезной аварии не понаслышке – мой отец работал там в качестве врача-реаниматолога. Примария Кишинёва приложила усилия, нам удалось обустроить сквер, куда ежегодно приходят участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы возложить цветы, – сказал градоначальник.

В этом году по случаю годовщины инвалиды и семьи погибших в результате Чернобыльской катастрофы получили от муниципалитета продуктовые наборы.

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