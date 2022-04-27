Муниципалитет предоставил продуктовые наборы инвалидам и семьям погибших в результате Чернобыльской катастрофы

Муниципалитет предоставил продуктовые наборы инвалидам и семьям погибших в результате Чернобыльской катастрофы

Вчера исполнилось 36 лет со дня трагической аварии на Чернобыльской АЭС. По этому случаю генеральный примар Кишинева Ион Чебан выразил ветеранам Чернобыльской катастрофы слова поддержки и пожелал здоровья.

– Я знаю об этой серьезной аварии не понаслышке – мой отец работал там в качестве врача-реаниматолога. Примария Кишинёва приложила усилия, нам удалось обустроить сквер, куда ежегодно приходят участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы возложить цветы, – сказал градоначальник.

В этом году по случаю годовщины инвалиды и семьи погибших в результате Чернобыльской катастрофы получили от муниципалитета продуктовые наборы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md