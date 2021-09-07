Муниципалитет объявил мораторий на строительство в историческом центре столицы

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Выдача разрешительной документации на строительство в историческом центре столицы будет запрещена до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщил примар муниципия Ион Чебан.

Решение было принято после выявления случаев нарушения закона рядом строительных компаний.

В конце сентября мы организуем встречу, на которую пригласим строителей, советников, депутатов парламента, экспертов в данной области, чтобы обсудить и выслушать все позиции, – добавил Чебан.

Глава муниципия уточнил, пишет moldpres.md, что в ближайшее время примария предложит поправки в строительное законодательство.

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