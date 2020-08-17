Мудряк: Стране нужен хлеб, а не политические протесты (ВИДЕО)

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Молдавские сельхозпроизводители впервые за все годы независимости страны смогут воспользоваться рядом льгот для компенсирования потерь урожая в результате стихии. Депутат Партии социалистов, председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк заявил на брифинге для прессы, что рабочая группа, в которую вошли представители ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП, разработала ряд решений для проблемы фермеров.

Так, приняты решения об использовании НДС для оплаты налогов с заработной платы, а также об отсрочке выплаты кредитов, выданных госпредприятиями 2KR и Mecagro. Речь идет о технических займах на сумму в 200 млн леев. Кроме того, из фонда Агентства по интервенции и платежам в сельском хозяйстве будут оплачены проценты по кредитам до 150 тыс леев. В то же время обсуждался вопрос о предоставлении отсрочки по кредитным выплатам с представителями коммерческих банков. Также было решено выделить еще 100 млн леев к дополнительным 200 млн леев для покрытия ущерба, понесенного сельхозпроизводителями в результате засухи.

– Никогда ранее в Молдове не выделялись такие ресурсы для аграриев, включая фонд субсидий в размере 1 млрд леев, – заявил Мудряк.

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству обратился к протестующим сельхозпроизводителям с призывом не попадать в капкан политиков, которые используют их трагедию в собственных интересах.

– Мы не бросили вас на произвол судьбы, как это сделало правительство в прошлом году. Работаем и ищем решения. Общаемся и с внешними партнерами, чтобы найти дополнительные ресурсы для поддержки. Трагедию, с которой столкнулись сельхозпроизводители, кто-то хочет использовать в политических целях, но страна нуждается в хлебе, а не в протестах, – заявил депутат от ПСРМ.

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