Мудряк: Сельское хозяйство и защита аграриев не входят в список приоритетов правительства ПДС (ВИДЕО)

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Аграрный сектор не является для правительства ПДС приоритетом. Об этом на заседании парламента заявил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряк. Он отметил, что в предлагаемой Натальей Гаврилицей программе правления нет ни слова о защите фермеров и о том, как будет обеспечена продовольственная безопасность страны.

– Я изучил программу и пришёл к выводу, что такой важный сектор, как сельское хозяйство, остаётся на уровне деклараций. Я не увидел ни слова о том, как будет обеспечена продовольственная безопасность, как будут защищены местные производители, – сказал он.

Напомним, что ранее фракция Блока коммунистов и социалистов озвучила целый ряд инициатив в поддержку сельского хозяйства и аграриев, однако Игорь Гросу уже заявил, что депутаты ПСД не поддержат их.

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