Мудряк: Пострадавшие от разгула стихии фермеры не получили от государства никакой помощи (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ призвал представителей правящего большинства оказать фермерам реальную поддержку, в том числе приняв законопроект БКС о снижении акцизов на топливо.

Мудряк отметил, что из-за подорожания горючего в настоящее время фермеры вынуждены вкладывать гораздо больше средств в то, чтобы получить доход от урожая. Кроме того, выросли цены на автозапчасти.

– “Что посеешь, то и пожнёшь”, – об этом нужно думать уже сейчас. Вы говорите, что фонд субсидирования был увеличен на 250 млн леев. Но это ресурсы, которые будут направлены на инвестиционные проекты, а мы сегодня говорим о поддержке к началу сельскохозяйственного года. Мы знаем, что в прошлом году фермеры, которые понесли убытки в результате стихийных бедствий, и которые попросили о помощи, не получили ничего. Настаиваем, чтобы в этом году мы хотя бы сделали первый шаг для поддержки в этой области, – призвал депутат.

Парламентское большинство, однако, не поддержало инициативу о снижении на 50% акцизов.

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