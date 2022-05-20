Мудряк: По вине Минсельхоза и правительства продовольственная безопасность Молдовы под угрозой (ВИДЕО)

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Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности несёт прямую ответственность за продовольственную безопасность страны и ценообразование. Об этом на акции протеста перед зданием ведомства заявил депутат ПСРМ, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк. Он подчеркнул, что на деле Минсельхоз не защищает ни аграриев, ни граждан.

– Нельзя так, чтобы в аграрной стране не было доступных населению продуктов. Посмотрите, что творится с ценами. Продовольственная безопасность под угрозой, потому что власти бездействуют. Министерство и правительство несут прямую ответственность за цены и за здоровье людей, которые в этой ситуации вынуждены ограничивать себя в еде, потому что не могут себе её позволить. В отставку! – сказал Мудряк.

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