Мудряк: ПДС плевать и на рост цен на продовольствие, и на участь аграриев (ВИДЕО)

0

В урожайный год цены на продовольствие растут, однако руководство страны подорожание продуктов питания не интересует, как и участь аграриев, которым власти просто не хотят помогать. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил депутат-социалист Раду Мудряк.

– Правительство не хочет компенсировать фермерам рост стоимость солярки, а потому хотим мы этого или нет, но себестоимость продукции растёт. Это происходит умышленно или нет? Нужно выяснить, – сказал он.

Мудряк отметил, что ПДС наотрез отказывается помогать и тем фермерам, чей урожай пострадал из-за непогоды. Проект о предоставлении компенсаций разработали и предложили обсудить социалисты. Отклонило руководство страны и инициативу об увеличении Фонда субсидирования сельского хозяйства, а также новый Земельный кодекс, в котором предлагалось законодательно запретить продажу сельскохозяйственных земель иностранцам.

– За 100 дней ни Министерство сельского хозяйства, ни Министерство окружающей среды не зарегистрировало в парламенте ни единого проекта. Это ещё раз доказывает “профессионализм” и интересы нынешнего правительства, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.