Мудряк о Нэстасе: Бежит позади ушедшего поезда, а хочет сделать вид, что впереди

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Андрей Нэстасе бежит позади ушедшего поезда, а хочет сделать вид, что он впереди. Об этом заявил депутат ПСРМ Раду Мудряк, комментируя сегодняшнее предложение лидера ППДП создать национальную программу использования водных ресурсов для расширения ирригационных систем.

Председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности напомнил, что по инициативе главы государства Игоря Додона такой проект уже осуществляется. Правительство приняло на этой неделе Регламент использования подземных вод для ирригации. Кроме того, на этой же неделе специально созданная в парламенте комиссия установила, что Молдове нужна цифровая система орошения сельскохозяйственных земель.

– Мы приветствуем то, что и ППДП поддерживает предложения главы государства, которые уже исполняются. Знаете, сколько аграрии ждали этого? Почти два десятилетия. И только мы сделали этот важный шаг в поддержку фермеров, – отметил Мудряк на своей странице в соцсети.

Он также проинформировал лидера ППДП, что правительство уже объявило, что выделит порядка 135 млн евро в 2021 году на восстановление этой системы.

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