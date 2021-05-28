Мудряк: Необходимо внедрение комплексных международных программ с целью предотвращения деградации окружающей среды

Мудряк: Необходимо внедрение комплексных международных программ с целью предотвращения деградации окружающей среды

Председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству, пищевой промышленности и окружающей среде Раду Мудряк принял сегодня участие в IX Невском международном экологическом конгрессе на тему «Экология планеты — устойчивое развитие».  

В своём выступлении он призвал к проведению тщательного анализа того, что было сделано в сфере экологии в рамках Содружества.

– Чем ближе друг к другу будут природоохранные нормы и стандарты, тем проще нам будет формировать общую согласованную политику в этой сфере. Необходимо внедрение комплексных международных программ с целью предотвращения деградации окружающей среды, которые должны быть дополнены программами экологического воспитания молодежи, — сказал Мудряк. 

В этой связи социалист особо отметил деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ по гармонизации и сближению экологического законодательства. За период, прошедший после восьмого Невского конгресса, по представлению комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Ассамблеей были приняты модельные законы «Об оценке и ликвидации накопленного экологического ущерба», «О развитии и охране горных территорий», Рекомендации по формированию экологической политики и др.

– Хочу выразить уверенность, что сегодняшний конгресс будет содействовать поиску решений насущных проблем обеспечения экологической безопасности, развитию системы экологического образования и экологической культуры и большей информированности общества о проблемах защиты окружающей среды, — заключил парламентарий.

По завершении заседания Раду Мудряк посадил дерево вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Фетисовым.

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