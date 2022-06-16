Мудряк – министру сельского хозяйства: Аграриям не помогли, а потребителей превращаете в нищих

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Аграрии находятся на грани разорения, а граждане не могут позволить себе купить продукты питания – вот результаты деятельности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорела Герчиу, отметил депутат ПСРМ Раду Мудряк. “Вы – тот министр, который не подготовил аграрный сектор и не предоставил ему никакой помощи, а простых потребителей вы превращаете в нищих”, – сказал социалист, обращаясь к Герчиу.

– Вот результат вашей деятельности. Ни по-человечески, ни политически, психологически и морально вы не можете оставаться министром. Уйдите, чтобы кто-то пришел на ваше место с идеями поддержки этого государства, – сказал он.

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