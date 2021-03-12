Мудряк – главе НАРЭ: В следующий раз мы направим трактористов к вам, и сами будете объяснять, почему выросли цены на топливо (ВИДЕО)

Мудряк – главе НАРЭ: В следующий раз мы направим трактористов к вам, и сами будете объяснять, почему выросли цены на топливо (ВИДЕО)

Национальное агентство по регулированию в энергетике – стратегическое учреждение, которое стоит на страже безопасности в различных областях. Если НАРЭ плохо выполняет свою работу, начинаются разного рода проблемы, а рост цен на топливо влечёт за собой подорожание продуктов питания, транспортные услуги и так далее. Об этом на заседании парламента заявил депутат ПСРМ Раду Мудряк. 

– Не знаю, почему до сих пор я не увидел ни единого трактора у здания НАРЭ, почему никто не кричит о ценах на горючее, как это было перед парламентом, – отметил он. 

Депутата ПСРМ также возмутило заявление главы Агентства о том, что оценку их деятельности даёт “какой-то там наблюдательный совет”.

– Важно то, какую оценку дают вашей деятельности люди, которые сталкиваются с этим подорожанием. Завтра-послезавтра начнутся весенние полевые работы. Что делать аграриям? Снова приходить к парламенту? Или направить их к НАРЭ? Перевозчики где должны протестовать – перед парламентом, перед зданием президентуры или перед НАРЭ? Я не видел, чтобы кто-то пахал землю вокруг здания НАРЭ – они делали это здесь. Все камни в нас, – посетовал социалист. 

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