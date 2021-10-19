МСК утвердил финансирование проекта в области управления твёрдыми бытовыми отходами

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Муниципальный совет Кишинёва утвердил финансирование технико-экономического обоснования в области управления твёрдыми бытовыми отходами.

На сегодняшнем заседании муниципальные советники рассмотрели выполнение принятого в феврале 2020 года решения о совершенствовании службы обращения с твёрдыми отходами в Кишинёве, которое касается закрытия тубов с отходами и строительства бытовых платформ. Из-за задержек с запуском этих платформ проект был продлен до 2022 года, передаёт moldpres.md.

Согласно информации, представленной руководством МП “Autosalubritate”, в этом году планировалось реализовать 42 платформы в таком же количестве мест закрытого модульного типа, но только в 30 местах было возможно создать платформы.

В то же время советники утвердили средства на составление технико-экономического обоснования, необходимого для запуска процедуры государственно-частного партнёрства в сфере обращения с бытовыми отходами.

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