МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” провело работы по уборке зелёных зон

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Сотрудники муниципального предприятия “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” на прошлой неделе выполнили работы по уборке зелёных зон, борьбе с клещами, вредителями и амброзией во всех секторах столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в работах были задействованы 300 сотрудников и 50 транспортных единиц.

В этот период были выполнены следующие работы: уборка зелёных насаждений на площади около 200 га, вывоз мусора – 29 маршрутов, механизированная стрижка газона на площади 112 га, вывоз скошенной травы – 60 маршрутов, обустройство газона на площади 5 370 м2, вырубка 159 сухих деревьев, чистка 355 деревьев.

Также на прошлой неделе в секторах Рышкановка и Центр на 15 га проводились работы по химической обработке зелёных насаждений от клещей и комаров. Мероприятия проводились ночью в целях безопасности жителей столицы, – уточнил Чебан.

В секторах Буюканы, Ботаника и Центр на общей площади 2 000 м2 проводились работы по борьбе с амброзией как техническим, так и химическим способами.

Я распорядился тщательно обследовать районы, подверженные росту амброзии, и уничтожить все кусты. Также я попросил, чтобы в городе были видны дорожные знаки и светофоры, для этого необходимо срезать ветки, которые загораживают знаки для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, – подчеркнул генпримар.

Он уточнил, что высохшие деревья в городе будут вырублены. За молодыми деревьями, посаженными во время кампании по посадке прошлой осенью и весной 2021 года, будет следить и ухаживать МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями”.

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