МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” провело работы по уборке зелёных зон

МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” провело работы по уборке зелёных зон

Сотрудники муниципального предприятия “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” на прошлой неделе выполнили работы по уборке зелёных зон, борьбе с клещами, вредителями и амброзией во всех секторах столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в работах были задействованы 300 сотрудников и 50 транспортных единиц.

В этот период были выполнены следующие работы: уборка зелёных насаждений на площади около 200 га, вывоз мусора – 29 маршрутов, механизированная стрижка газона на площади 112 га, вывоз скошенной травы – 60 маршрутов, обустройство газона на площади 5 370 м2, вырубка 159 сухих деревьев, чистка 355 деревьев.

Также на прошлой неделе в секторах Рышкановка и Центр на 15 га проводились работы по химической обработке зелёных насаждений от клещей и комаров. Мероприятия проводились ночью в целях безопасности жителей столицы, – уточнил Чебан.

В секторах Буюканы, Ботаника и Центр на общей площади 2 000 м2 проводились работы по борьбе с амброзией как техническим, так и химическим способами.

Я распорядился тщательно обследовать районы, подверженные росту амброзии, и уничтожить все кусты. Также я попросил, чтобы в городе были видны дорожные знаки и светофоры, для этого необходимо срезать ветки, которые загораживают знаки для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, – подчеркнул генпримар.

Он уточнил, что высохшие деревья в городе будут вырублены. За молодыми деревьями, посаженными во время кампании по посадке прошлой осенью и весной 2021 года, будет следить и ухаживать МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md