“Может, прокурор захотел iPhone?”: адвокат Додона ответил на претензии Ярмалюка об использовании экс-президентом телефона

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Ведущий дело Игоря Додона прокурор говорит, что с 26 мая по 10 июня экс-президент использовал телефон iPhone 13 Pro Max, в том числе общался по нему в Telegram. Впоследствии сим-карта с этим номером была вставлена в другой гаджет, а этот – передан некому лицу, находящему за границей. Адвокат экс-президента Николай Постурусу говорит, что не понимает, какое это имеет отношение к предъявленным Додону обвинениям, и отмечает, что суд никогда и не запрещал бывшему главе государства пользоваться телефоном.

– Почему я должен комментировать, что там приснилось прокурору? Судья не запрещал господину Додону использовать телефон…Может, господин прокурор захотел iPhone, – предположил Постурусу в комментарии для newsmaker.md.

Адвокат также выразил недоумение тем, что “54 прокурора ищут за пределами страны какой-то телефон”.

– Они должны искать доказательства. Какое отношение имеет телефон к предательству Родины и к финансированию? Телефон можно продать, поменять, – сказал Постурусу.

Напомним, сегодня суд продлил домашний арест Игоря Додона ещё на 30 суток. Адвокаты экс-президента оспорят это решение в течение 3 дней.

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