Может ли быть снижен тариф на газ? Ответ Вадима Чебана

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На основании положений Методологии расчёта, утверждения и применения регулируемых цен и тарифов на поставку природного газа, Национальное агентство по регулированию в энергетике включило накопленные АО “Молдовагаз” за январь-сентябрь 2022 года отклонения в размере 1 817,5 млн леев в действующий с 1 октября тариф. Это позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены газа для потребителей, пояснил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– На сегодняшний день, даже в условиях изменения контрактной формулы стоимости, цена на поставку природного газа для конечных потребителей не может быть снижена по причине того, что общий размер накопленных тарифных отклонений АО “Молдовагаз” за январь-сентябрь 2022 года составляет 5,095 миллиарда леев, которые по законодательству должны быть компенсированы через включение в тариф на протяжении достаточно длительного периода времени с целью уменьшить их давление на тариф и, как следствие, на потребителя, – написал он.

Глава АО “Молдовагаз” также отметил, что в структуру действующих регулируемых цен включена только часть накопленных тарифных отклонений в сумме 1,817 миллиарда леев или 4 590 леев за тысячу кубических метров. Таким образом, фактические предпосылки для пересмотра тарифов для конечного потребителя на фоне снижения закупочных цен появятся после полной компенсации накопленных отрицательных тарифных отклонений.

Более подробная информация, с указанием всех данных, опубликована на официальной странице предприятия в Facebook.

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