“Можем начать с квартир на Болгарской и офиса на Армянской”. Бурдужа жестко ответил Канду, предложив конфисковать имущество участников “кражи века”

0

Конфисковать имущество всех участников кражи миллиарда, а вырученные за счет его продажи средства направить на борьбу с коронавирусом, в том числе на обеспечение всех жителей страны бесплатными медицинскими масками. С таким предложением выступил депутат ПСРМ Петру Бурдужа в качестве ответной реплики фину беглого олигарха Влада Плахотнюка, Андриану Канду, потребовавшему выдать всем гражданам защитные средства.

– После того, как это имущество станет собственностью государства, следует продать его. Вырученных средств хватит и на медицинские маски для всех граждан, и на лучшее обеспечение больниц и медицинских пунктов, и на покупку большего количества лекарств, и на многие другие вещи, которых так ждут жители обворованной Плахотнюком страны. Можем начать с конфискации квартир на улице Болгарской, в непосредственной близости к неформальному офису “Про-Молдова”, продолжить другим неформальным офисом “Про-Молдова”, который находится на Армянской и может быть временно превращен в еще один Центр COVID-19, – отметил Бурдужа.

Социалист подчеркнул, что эти предложения были высказаны самими гражданами, с которыми ПСРМ проводит встречи и беседы по всей стране.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.