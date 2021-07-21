Мозги не варят

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О том, как и почему человек лишается памяти

Деменция – болезнь, которую люди, находясь в здравом уме, очень боятся, но не замечают, когда она наступает.

Она становится большой проблемой не столько для пациента, сколько для его окружения, так как человек не просто теряет память – он перестаёт мыслить, следовательно его жизнь превращается в банальное существование.

Тревожные симптомы

Причин нарушения памяти и когнитивных функций человека может быть много – хватит на целый медицинский справочник. Это инфекции, травмы, опухоли, различные заболевания, влияющие на работу мозга, последствия инсульта и т. д. Однако наиболее распространённой формой является болезнь Альцгеймера – около 80%. Между разными типами деменции нет чётких границ, и часто сосуществуют смешанные формы. Но суть одна: из-за дегенеративных процессов, происходящих в мозгу, умирают нейроны и, собственно, сам мозг. Почему это происходит, однозначно ответить сложно, но известно, что на проходимость электрического импульса между нейронами влияют сенильные бляшки (накопления бета-амилоида, альфа-синуклеина и т. д.). Люди уже стали понимать, что на работу кровеносных сосудов негативно влияют холестериновые бляшки, которые могут стать причиной инсульта или инфаркта. Нечто подобное происходит и в более тонкой структуре – в человеческом мозге, только на другом уровне.

Как пояснил генеральный секретарь Общества неврологов доктор медицинских наук, доцент Александр Гаснас, возраст 65 лет является средней границей для появления деменции, хотя есть и более ранние формы, связанные с наследственным генетическим фактором. Но в целом, чем старше человек – тем больше риск. Причём, согласно исследованиям, женщины страдают болезнью Альцгеймера чаще, но по статистике они и дольше живут. Других объяснений пока нет. Впрочем, с возрастом у многих из нас немного стирается память. Когда всё-таки надо начинать бить тревогу?

– Деменция влияет не только на память, но и на когнитивные, а потом и на моторные способности, – поясняет Александр Гаснас. – На первом этапе Альцгеймера пациент не замечает своей забывчивости, но это могут заметить окружающие. К тому же может измениться поведение – человек становится более раздражительным и даже агрессивным. Но в данном случае необходимо исключить депрессивные и другие факторы. Второй этап – когда человек не способен решать поставленные задачи, не воспринимает новую информацию, может забыть дорогу домой, у него наблюдается спутанность сознания, нарушается эмоциональный контроль, появляются психологические расстройства и т. д. На этом этапе симптомы уже очевидны. Третья стадия – угасание пациента. Дегенерация мозга настолько обильна, что он не может ни мыслить, ни двигаться. Без полноценного лечения и ухода продолжительность жизни пациентов с болезнью Альцгеймера составляет 4 – 8 лет.

Без полноценного лечения и ухода продолжительность жизни пациентов с болезнью Альцгеймера составляет 4 – 8 лет.

Статистика не уточняет

Больные деменцией не нуждаются в госпитализации. Разве что на этапе уточнения диагноза. Ведь даже нарушение работы печени или почек может негативно влиять на когнитивные функции, которые восстанавливаются после лечения основных болезней. Лишь после проведения всех лабораторных исследований и диагностики можно утвердить или исключить диагноз Альцгеймера и по результату назначить лечение.

– В мире болезнью Альцгеймера страдает более 50 млн человек, и она является пятой по значимости причиной смерти, – уточняет невролог Даниэла Афтене. – Сколько таких пациентов в Молдове, сказать сложно. Национальное бюро статистики классифицирует болезнь Альцгеймера и другие случаи деменции как часть более широкой категории под названием «Психические и поведенческие расстройства». В 2018 году на эту категорию пришлось 3,4% от всех зарегистрированных случаев различных болезней. К сожалению, обширных исследований, связанных с этим диагнозом, в нашей стране не проводилось.

Альцгеймера – болезнь многогранная, связанная со многими факторами. На некоторые мы можем влиять, а другие проявляются помимо нашей воли. Как уточнила Даниэла Афтене, каких-то особых рецептов профилактики болезни Альцгеймера не существует, но есть общие правила, снижающие риск всех болезней – здоровый образ жизни, спорт, сбалансированное питание, положительные эмоции, полноценный сон, мониторинг и лечение факторов риска и, в нашем случае, постоянная зарядка для мозга – к примеру, изучение иностранных языков. Очень важна социальная активность, особенно после выхода на пенсию. Кстати, исследования показывают: если человеку нужен слуховой аппарат, он должен его носить, в противном случае увеличивается риск развития деменции. В качестве профилактики рекомендуется чай и кофе – естественно, в разумных количествах.

Один перед болезнью

Выявить болезнь Альцгеймера на первой стадии достаточно сложно, и здесь в первую очередь следует полагаться на внимательность близких людей. В данной ситуации в безвыходном положении оказываются одинокие пенсионеры.

– На моём участке около 2 тыс. человек и на учёте всего 2–3 пациента с болезнью Альцгеймера, но это только те, которые обратились за врачебной помощью, – уточняет семейный врач рышканского Центра здоровья Анатолий Лунгу. – Сколько их всего, сказать сложно. Тем более что в период пандемии люди вообще стараются лишний раз не обращаться к врачам. И конечно же, таким пациентам нужна не только медицинская, но и социальная помощь. Работоспособные граждане уезжают за границу и оставляют престарелых родителей на попечении семейных врачей и социальных работников. Но уход за больными на второй, а особенно на третьей стадии, нужен 24 часа в сутки.

Специализированных государственных психоневрологических интернатов, где пациенты с Альцгеймера находились бы на постоянной основе, в Молдове нет. Есть частные дома для престарелых, совсем не дешёвые и поэтому не самые доступные, куда таких больных принимают, да и то с большой неохотой. Профессиональные сиделки тоже стоят очень дорого, и их в Молдове крайне мало. Когда больные живут самостоятельно, они являются потенциально опасными для себя и для окружающих. К примеру, они случайно могут оставить включённым газ. Так что проблема существует, причём не только в рамках отдельных семей, но и на уровне общества и государства.

Комментарий

Приют за деньги

Виталий Ковалёв, председатель Союза организаций инвалидов Республики Молдова:

– Общественные организации, которые не финансируются государством, не могут создавать центры, к примеру, для больных Альцгеймером, тем более на постоянной основе. Если говорить о дневных стационарах, то проблемы возникают уже на уровне аренды помещений. Местные органы управления диктуют свои условия, предоставляют определённые льготы на аренду, но они не стабильны. Мы можем оказывать помощь таким больным в рамках определённых программ, но основная ноша ложится на плечи государства. В Кишинёве в Центре паллиативной медицины (больница №4) некоторое время могут бесплатно содержать тяжелобольных людей, но за длительное пребывание родственники должны заплатить. Однако всё упирается в нашу бедность.

Мнение Гроппы

Необычное проявление старости

Медицина не стоит на месте и в лечении деменции, в частности болезни Альцгеймера. Наблюдается некоторый прорыв, появляются новые препараты и методы лечения. К сожалению, полностью восстанавливать нейронные связи мы ещё не научились, но вполне способны немного приостановить их разрушение. Другими словами, улучшить качество жизни пациента и продлить саму жизнь. Часть необходимых лекарств для этой категории больных являются компенсированными, выдаются бесплатно или с большой скидкой. Другой вопрос, что такие пациенты, если это одинокие пенсионеры, забывают их принимать или, напротив, опять же по причине забывчивости, могут употребить несколько раз. Есть проблемы и с постановкой диагноза, особенно у жителей сельской местности, которые воспринимают симптомы деменции как обычное проявление старости, не оформляют группу инвалидности и, соответственно, не получают должного лечения. Кроме того, пациенты с деменцией, как и их родственники, нуждаются и в психологической помощи. Сложно наблюдать, как уважаемые родители по поведению превращаются в капризных детей. Поэтому необходима долгосрочная комплексная программа по выявлению, лечению и социальной поддержке таких больных.

Станислав Гроппа,

академик, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней,

директор клиники неврологии и нейрохирургии Института ургентной медицины

Наталья Устюгова