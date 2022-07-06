Мозги для руководства страны: молодогвардейцы принесли “подарок” Санду, Гаврилице, Гросу и Топалэ (ВИДЕО)

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Активисты “Молодой гвардии” провели очередной флешмоб перед зданием молдавского правительства. Юноши и девушки снова призвали власти отказаться от идеи ликвидации ряда вузов, а чтобы руководство страны лучше обдумало эту идею им принесли…мозги.

Как отметили молодогвардейцы, вместо того, чтобы создавать новые условия для студентов, инвестировать в образование, науку, культуру, поддерживать дидактические кадры, открывать новые учреждения, они закрывают существующие по причине якобы нехватки средств. При этом денег на увеличение расходов других – президентуры, Государственной канцелярии, Конституционного суда и так далее – хватает.

– Мы требуем немедленно остановить процесс реорганизации вузов. Он повлечёт за собой полную ликвидацию образования в Молдове, тотальный исход молодёжи из страны, безработицу дидактических кадров, – отметила активистка “Молодой гвардии” Екатерина Медведева.

Участники акции принесли руководителям страны подарки. В коробках с ленточками оказались мозги.

Представители власти данное мероприятие пока не прокомментировали.

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