Мотоциклиста доставили в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП в Первомайске (ФОТО)

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Водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Honda.

18-летнего парня, который управлял мотоциклом, на скорой помощи доставили в больницу. Врачи диагностировали у него серьёзные телесные повреждения: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый оскольчатый перелом костей предплечья со смещением, ссадины лица. Мотоциклист госпитализирован в отделение смешанных травм, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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