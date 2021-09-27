Мотоциклиста доставили в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП в Первомайске (ФОТО)

Мотоциклиста доставили в больницу в тяжёлом состоянии после ДТП в Первомайске (ФОТО)

Водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Honda.

18-летнего парня, который управлял мотоциклом, на скорой помощи доставили в больницу. Врачи диагностировали у него серьёзные телесные повреждения: черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый оскольчатый перелом костей предплечья со смещением, ссадины лица. Мотоциклист госпитализирован в отделение смешанных травм, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md