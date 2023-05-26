Мотоциклист сбил женщину на “зебре”

Мотоциклист сбил женщину на “зебре”

ДТП произошло на улице Карла Либкнехта в Тирасполе.

Мотоциклом “Кавасаки” управлял 21-летний молодой человек. Он поздно обратил внимание на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением и упал, мотоцикл по инерции продолжил движение и сбил пешехода.

Пострадавшую – 67-летнюю тираспольчанку – на “скорой” доставили в больницу. Её с переломами руки и ноги госпитализировали в отделение смешанных травм.

Мотоцикл помещён на штрафплощадку. По факту ДТП проводится разбирательство.

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