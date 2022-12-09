Мотоциклист получил серьёзные травмы в результате ДТП в Конгазе

Мотоциклист получил серьёзные травмы в результате ДТП в Конгазе

Инцидент произошёл этим утром при въезде в село Конгаз Комратского района.

Как сообщили в управлении полиции Гагаузии, на улице Ленина столкнулись мотоцикл марки Viper под управлением 62-летнего жителя Конгаза и автомобиль марки Honda CRV под управлением 26-летнего жителя села Слободзия Маре Кагульского района. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу Комрата, передаёт gagauzinfo.md.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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