Мотоциклист получил серьёзные травмы в результате ДТП в Конгазе

Инцидент произошёл этим утром при въезде в село Конгаз Комратского района.
Как сообщили в управлении полиции Гагаузии, на улице Ленина столкнулись мотоцикл марки Viper под управлением 62-летнего жителя Конгаза и автомобиль марки Honda CRV под управлением 26-летнего жителя села Слободзия Маре Кагульского района. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил множественные травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу Комрата, передаёт gagauzinfo.md.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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