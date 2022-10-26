Мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП на Буюканах

Мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП на Буюканах

Авария случилась на улице Иона Крянгэ.

Прибывшие на место ДТП правоохранители установили, что мотоцикл сбил человека, переходившего улицу в неположенном месте. После столкновения транспортное средство отбросило в столб, пишет zugo.md.

Пешеходу и водителю мотоцикла потребовалась медицинская помощь. Пострадавших доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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