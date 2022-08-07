Мотоцикл вылетел с трассы в Каушанах: 16-летняя девушка в больнице, водитель сбежал с места ДТП

Мотоцикл вылетел с трассы в Каушанах: 16-летняя девушка в больнице, водитель сбежал с места ДТП

Авария произошла сегодня в селе Чуфлешть Каушанского района.

По данным полиции, 25-летний мужчина находился за рулём мотоцикла Fekon, у него была 16-летняя пассажирка. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы, передаёт protv.md. 

Несовершеннолетнюю обнаружил прохожий. Девушку госпитализировали. Водитель сбежал с места аварии, но вскоре правоохранители нашли его. Ему тоже понадобилась медицинская помощь.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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