Мост на улице Михай Витязул ремонтируют

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В настоящее время осуществляется ремонт фундамента моста, а именно укрепляются колонны. Работы включают: усиление силовых конструкций опор, подготовку к установке опалубки, монтаж арматуры, заливку бетона, гидроизоляцию опор.

В то же время на верхней части моста ведутся работы по временному перемещению опор контактной сети. После этого будет заменена система уличного освещения и отремонтирована вся контактная сеть. Затем будут восстановлены старые элементы пешеходной части моста, включая пешеходный парапет и элементы деформационных швов, а балки будут отремонтированы или заменены по мере необходимости. В конце будет осуществлена замена асфальтового покрытия на всей поверхности моста.

На эти работы из муниципального бюджета было выделено 108 миллионов леев. Согласно контракту, работы будут проводиться в течение 26 месяцев.

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