Мошенники выбивали из жителя Хынчешт несуществующий долг (ВИДЕО)

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Трое мужчин шантажировали 39-летнего жителя Хынчешт и под предлогом долга вымогали крупную сумму денег.

Как было установлено, подозреваемые приходили к дому потерпевшего, угрожали, избивали и обещали поджечь жилище, если он не отдаст 6000 евро.

Правоохранители провели обыски в домах фигурантов дела и изъяли оружие, денежные средства, документы и пр. Двое подозреваемых ранее уже находились в поле зрения полиции за оборот наркотиков, мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.

Согласно действующему законодательству, виновным грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

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