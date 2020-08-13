Мошенники украли более 100 тысяч леев с карты доверчивой гражданки

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с чужих банковских счетов.

10 августа в полицию обратилась женщина и сообщила, что с её банковской карты пропали 5 520 евро. Как выяснилось, подозреваемый и его сообщники выдавали себя за сотрудников банковских учреждений. Они позвонили жертве и обманным путём получили от неё данные банковской карты.

11 августа подозреваемый был задержан. Как оказалось, мужчину ранее судили за имущественные преступления.

Подозреваемый находится под стражей. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.

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